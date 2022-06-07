حلقوا شعره بالسكين.. الداخلية المصرية تكشف تفاصيل فيديو أشعل مواقع التواصل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألقت أجهزة الأمن بالعاصمة المصرية القاهرة، القبض على 4 أشخاص قصوا شعر شاب بسكين وشوهوا أذنه بعين شمس.

بداية الواقعة بتداول مقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب وقص شعره، وقيامه بنشر مقطع آخر يتضرر فيه بقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب وإصابته وقص شعره بمنطقة عين شمس، وفقا لموقع مصراوي.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول موظف بشركة، ومقيم عين شمس 'مجني عليه'، وطرف ثان، 4 أشخاص أحدهم ذو سوابق جنائية تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء بسبب خلاف بين الطرف الأول والمتهمين المضبوطين بسبب خلاف على أولوية الشراء من محل سوبر ماركت، وحين تدخل ناشر المقطع لفض المشاجرة قام أحد المتهمين بالطرف الثاني بالتعدي عليه وقص شعره بسكين تم ضبطها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.