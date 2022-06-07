مصر .. قتل أخوته الأربعة وانتظر عودة والده من صلاة الفجر وأطلق عليه النار

المصدر: البيان

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تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا في صعيد مصر من جهودها لضبط المتهم، بقتل والده وأشقائه الـ4 وإصابة والدته في مذبحة أبو مناع غرب في دشنا، شمالي قنا.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، كشفت التحريات الأولية، أن المتهم أطلق النيران على أسرته، بسبب خلافات بينهم، وجاري ضبطه.



وكان عامل وأبناؤه الأربعة لقوا مصرعهم، وأصيبت زوجته، بطلقات نارية، بقرية أبو مناع غرب في دشنا ، شمالي قنا.



وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من غرفة العمليات، بقيام شاب بإطلاق الأعيرة النارية على أسرته مما أدى إلى وفاة كل من والده، وأشقائه الأربعة، وإصابة والدته، بطلق ناري بالساقين.

كشفت التحريات الأولى عن مفاجأة تفيد أن المتهم أطلق النيران على أسرته، بسبب خلافات بينهم على الميراث، حيث قام بقتل شقيقيه وشقيقتيه وانتظر والده حتى العودة من صلاة الفجر، وأطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية.