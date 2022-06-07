ليست ابنتهم .. المفاجآت تتوالى في قضية الطالبة المتغيبة في مصر

المصدر: البيان

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لا تزال المفاجآت تتوالى في واقعة اختفاء طالبة الشيخ زايد، في مصر، إذ بينت تحريات المباحث أن الفتاة منى حسين، 19 سنة، أصيبت بحالة اكتئاب منذ قرابة عامين بعد أن عرفت أنها ابنة بالتبني وأن والديها اللذين تقيم بصحبتهما في الشيخ زايد قاما بتبني الطفلة من دار رعاية تابعة لوزارة التضامن منذ عام 2003 وقت أن كان عمرها 6 أشهر.

وأفادت تحريات المباحث أن طالبة الشيخ زايد تملكها الاكتئاب منذ أن دخلت الجامعة وأنها عرفت أنها ابنة بالتبني منذ ذلك الوقت بعد أن أنهت المرحلة الثانوية، وأن حالة الاكتئاب تزايدت عندما رفض والدها زواجها من حبيبها فقررت الهروب من المنزل في 24 مايو الماضي اتفقت مع حبيبها على الهروب من منزل أسرتها والزواج منه في منزل بمنطقة أجا بالدقهلية.

وتبين من أعمال الفحص بعد بلاغ تقدم به والدها باختفائها، أنّها كانت تستقل سيارة أوبر من أمام هايبر ونجحت أجهزة الأمن في تحديد مالك السيارة وألقي القبض عليه وتبين أنه متزوج من الفتاة وتقيم معه في منزله بالدقهلية.

وأوضحت تحريات المباحث أن طالبة الشيخ زايد كانت تربطها علاقة عاطفية بسائق أوبر الذي كان يقيم بجوار أسرتها في الشيخ زايد وأن الأخير تقدم لخطوبتها لكن والدها رفض بزعم أنها لا تزال في مرحلة الدراسة، لكن الشاب والفتاة اتفقا على الهروب والزواج في منزل الشاب بالدقهلية في يوم اختفائها وأغلقت هاتفها المحمول حتى لا يصل إليها والداها.

وبعد عدة أيام نجحت أجهزة الأمن في إعادة الفتاة وكشف مكان اختفائها وألقي القبض عليها وعلى زوجها وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت الفتاة إلى النيابة العامة للتحقيق معها.

وكشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حقيقة تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك" يظهر خلاله موظف بالمعاش يطلب المساعدة في العثور على ابنته المتغيبة في الواقعة المتداولة إعلاميًا بـ"فتاة الشيخ زايد" عقب خروجها لأداء الامتحانات وعدم عودتها لمنزلها.

بالفحص والتحري تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد من سيدة بتغيب الفتاة المشار إليها، وأقرت بأن المتغيبة ابنتها بالتبني.

بتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بإدارة المساعدات الفنية تم تحديد مكان تواجد المتغيبة "منى حسين" صحبة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد ومعاونه الرائد يوسف رشوان من ضبطهما وبمواجهتهما أقرت الطالبة بارتباطها بالمذكور بعلاقة عاطفية، وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهليتها فهربت صحبته وتزوجا بتاريخ 25/5/2022 عقب قيامها بتوكيل (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية) لعدم إتمامها السن القانونية "تم ضبطه"، وبمواجهته أيد ما سبق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.