اكتشاف كوكب أكبر من الأرض 4 مرات

المصدر: البيان

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اكتشف علماء كوكباً أكبر من الأرض 4 مرات.

وأوضح العلماء أن الكوكب العملاق يقع خارج المجموعة الشمسية، وتم رصده وهو يدور حول نجم على بعد 36.5 سنة ضوئية، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأُطلق على الكوكب الجديد اسم «روس 508 بي»، فيما يسمى بـ«المنطقة الصالحة للسكن» التابعة لنجم قزم أحمر خافت، ويدور الكوكب حوله كل 10.75 أيام.

وهذه المدة أقل بكثير من تلك التي تحتاج إليها الأرض للدوران حول الشمس، وتستغرق 365 يوماً، لكن النجم الذي يدور حوله «روس 508 بي» أصغر بكثير وأضعف من شمسنا.

و«المنطقة الصالحة للسكن» التابعة لنجم ما هي تلك المنطقة المحيطة به التي يدور بها كوكب له حجم كوكب الأرض، أو أكبر منه، وذو تركيب مشابه لتركيبه ويحتوي سطحه في الأغلب على المياه.

وتم اكتشاف «روس 508 بي» بواسطة فريق دولي من علماء الفلك باستخدام تلسكوب سوبارو التابع للمرصد الفلكي الوطني في اليابان.

ورغم وجود الكوكب في منطقة معتدلة، ليست باردة أو حارة للغاية، فإن الخبراء يعتقدون أنه من غير المحتمل أن يكون صالحاً للحياة، مشيرين إلى أن الدراسات المستقبلية ستبحث في هذا الأمر على وجه التحديد.