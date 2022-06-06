مذبحة أسرية.. مصري يقتل والده و 4 من أشقائه

المصدر: البيان

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أقدم شاب بمركز دشنا بشمال محافظة قنا المصرية على قتل والده و4 من أشقائه في جريمة هزت الشارع المصري وصفت بالمذبحة المرعبة.

وتلقىت الاجهزة الامنية المصرية في قنا، إخطاراً من مركز شرطة دشنا، أفاد "بقيام شاب بإطلاق النار على أسرته، ما أسفر عن مقتل 5 من أسرته وإصابة أخرى، حيث تبين أن الشاب جمال عبد الناصر إبراهيم، أطلق أعيرة نارية على أسرته، نتج عنها مقتل والده، عبد الناصر إبراهيم أحمد، وشقيقيه أحمد ومحمد، وشقيقتيه، وحيدة ونجاة، وإصابة والدته سعاد وحيد (50 عاماً) بطلق نارى بالساقين"، بحسب صدى البلد المصرية.

وتم الدفع بعدد من السيارات لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، في حين تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.