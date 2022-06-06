دكتور الجامعة المتهم بالتحرش بالأردن يكشف المستور

المصدر: البيان

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كشف الأستاذ الدكتور أحمد السعد المتهم بقضية التحرش في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن أنه يتعرض لحملة شرسة من طلبة الجامعة، مشيرا إلى أن هذه الحملة ممنهجة هدفها اغتيال الشخصية.

وأوضح السعد خلال استضافته عبر برنامج تلفزيوني إن الفيديوهات التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفبركة وتحمل مغالطات، مبيناً أنه تقدم للجرائم الالكترونية ولمحكمة بني عبيد بلائحة ادعاء بالحق الشخصي والاعتباري. وفقاً لموقع "رؤيا الإخباري".

ولفت السعد إلى الادعاء بوجود "بنطلون معلق" في مكتبه مخجل ومضحك، مؤكدا أن هناك أيادٍ خفية وراء الحملة الشرسة التي يتعرض لها وفق قوله.

وحول ادعاء إحدى الطالبات رد الدكتور السعد: "وضع يدي على مناطق حساسة في أجساد الطالبات غير صحيح وهذه ادعاءات باطلة".

وفي ذات القضية قالت طالبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا لرؤيا: "الدكتور أصر على حضوري إلى مكتبه لمعرفة علامتي.. وتعرضت لتحرش لفظي ولدي رسائل".

وأضافت طالبة أخرى في الجامعة: "تقدمت بشكوى للجامعة ولكن تم رفضها بحجة وجود شكاوى كثيرة بحق الدكتور".

وكانت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية قد أصدرت بيانا حول ما أثير في قضية التحرش.

وقالت الجامعة إنه تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع، برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء.

ودعت أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة وتقديم شكواه أو ما لديه من بيانات، مؤكدة أنه سيتم التعامل معا بمنتهى السرية والكتمان.