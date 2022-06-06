إدارة قطار الرياض تصدر بياناً بشأن حادث الغطاء الخرساني

المصدر: البيان

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أصدرت إدارة "قطار الرياض" بيانا بشأن واقعة سقوط غطاء خرساني على سيارة عائلة بطريق الملك عبد الله، مساء الثلاثاء الماضي، الذي أسفر عن وقوع إصابات عدة.

وتداول مستخدمون لموقع "تويتر"، مقطع فيديو، يظهر أثار الحادثة، التي تسبب في أضرار بسيارة الأسرة السعودية، فيما عرف بحادثة "قطار الرياض".

واتهم ناشطون الشركة المسؤولة عن قطار الرياض بالتسبب في الحادث، ودعا البعض إلى رفع دعوى قضائية على الشركة.

وقالت "قطار الرياض" في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إنه في مساء الثلاثاء الماضي "سقط غطاء خرساني من أحد الجسور الواقعة على المسار الثاني من المشروع (محور طريق الملك عبدالله) على مركبة عابرة، ما أسفر عن وقوع إصابات لبعض ركابها، تم نقلهم على إثرها لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف البيان أنه "تم مباشرة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة في الموقع، بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروع".

وأوضحت الإدارة أنه "تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات الجزائية حسب الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة".