مقتل 25 هندياً إثر سقوط حافلة في وادٍ سحيق بشمال البلاد

المصدر: د ب ا

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ذكرت تقارير محلية في الهند أن 25 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرين بإصابات خطيرة مساء الأحد عندما سقطت حافلة كانت تقلهم في واد سحيق، وهي في طريقها إلى معبد هندي في مقاطعة أوتاركاشي بولاية أوتارانتشال في شمال البلاد.

وذكرت صحيفة "ذا هندو" الهندية أنه إضافة للسائق ومساعده، كان على متن الحافلة 28 راكبا.

وقال مسؤول إدارة الكوارث بالمقاطعة بيفيندرا باتوال إنه تم انتشال 17 جثة حتى الآن، وأن البحث جار عن الباقين.

يذكر أن الهند لديها أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم. ووفقًا لبيانات حكومية، يلقى نحو 135 ألف شخص في المتوسط حتفهم على طرق البلاد كل عام.

يتم الإبلاغ عن العديد من الحوادث في المناطق الجبلية وعادة ما تكون ناجمة عن القيادة المتهورة أو الطرق السيئة أو سوء حالة السيارات.