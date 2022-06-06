«خطام الحشمة».. رمز الهيبة والمكانة الرفيعة

المصدر: رصد وتصوير: عبدالله بن ربيع

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خطام المطية معروف عند أهل البادية من أبناء الإمارات، وحوله يحدثنا حمد بن عبدالله العواني، فيخبرنا أن هنالك ما يعرف بخطام الحشمة. وهو ما يدل على المكانة الاجتماعية المرموقة لصاحب المطية، ويتكون من سلسلة من الفضة وحبل من شعر الماعز وصوف الخرفان.

ويلفت حمد بن عبدالله العواني إلى أن هذا النوع من الخطام (خطام الحشمة)، في المناسبات المهمة. وكذلك في الأعراس والاحتفالات، لا سيما تلك التي تتقابل فيها القبائل.

وتخطم الجمال من أصحابها عند الركوب، حيث يكون الخطام في يد الراكب حتى يتمكن من التحكم في سرعتها وتغيير مسارها عند مفترق الدروب، وكذلك إيقافها عند الحاجة بعدما يقصر على الخطام أو يسحبه، كذلك يتم تنويخ الناقة بسحب رأسها بواسطة الخطام إلى الأرض، ويعتبر الخطام مقوداً يتحكم فيه راكب المطية.