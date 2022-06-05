وفاة سيدة مصرية بسبب طعام الطيور

المصدر: البيان

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لقيت سيدة مصرية مصرعها بطريقة غريبة، حيث سقطت من أعلى سطح الطابق الثالث بمسكنها، وذلك بسبب اختلال توازنها، أثناء قيامها بوضع الطعام للطيور.

ووقعت الحادثة في محافظة القليوبية عندما شرعت السيدة بوضع الطعام للطيور، فاختل توازنها، ما أدى إلى سقوطها من أعلى إلى الشارع العام ووفاتها على الفور، متأثرة بإصابتها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية المصرية لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة تعود لسيدة تبلغ من العمر 59 سنة، توفيت نتيجة السقوط من مكان مرتفع. ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.