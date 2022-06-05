الداعية مبروك عطية يعلّق على واقعة عروس مثيرة للجدل

المصدر: البيان

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علَّق الداعية المصري الدكتور مبروك عطية على فيديو العروس المصرية المثيرة للجدل، التي اشترطت على عروسها احترام أسرتها قبل إبرام عقد الزواج.

وقال عطية، في بث مباشر عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «إنتِ لبستي الفستان وجهزتي البطاقة وإنت لسه متعرفيش إذا كان هيحط أهلك في عينه ولا في ودنه!».

وأضاف: «من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والزواج من شعائر الله، والبحث والتحري والاطمئنان له ولدينه قبل العقد».

وتابع: «ليا شرط من الشروط قبل العقد.. ليا رغبة من الرغبات قبل العقد.. أما وقد اجتمعنا لإبرام العقد فلا كلام إلا في الصيغة الشرعية»، مؤكداً أن العروس «قالت كلمة ليس هذا وقتها».

وأوضح: «على ايه الدنيا تتقلب، العملية كلها مش مستاهلة، وبعدين تعالوا لشيء من الإفادة، هو هيحط أهلك في عينه قبل ما يحطك إنتِ في عينه، هو هيطيق حد من ريحتك إلا بعد ما يطيقك، هو هيكرم حد من ناحيتك إلا إذا أكرمك، هو احنا بنجوزه عشان يحط أهلك في عينه».