فيديو.. سفير اليابان في السعودية يرقص "العرضة"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر السفير الياباني في المملكة العربية السعودية، فوميو إيواي، على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو له وهو يؤدي رقصة "العرضة" التي يشتهر بها جنوب المملكة.

وكان السفير إيواي، في جولة في بعض المناطق الجنوبية بالمملكة، حيث ظهر وهو يؤدي الحركات مع العارضين، حاملاً سيفاً.

وكتب الدبلوماسي الياباني تعليقاً على الفيديو: "عرضة جنوبية.. أنا محتاج لمزيد من التمارين".

وتُعتبر العرضة من الفنون الشعبية في السعودية، وتتم تأديتها في المناسبات الوطنية، والخاصة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".