تعثر على 36 ألف دولار في أريكة منزلها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عثرت امرأة على 36 ألف دولار في أريكة منزلها.

وفوجئت المرأة الأمريكية، التي تعيش في كاليفورنيا، بالمبلغ مخبأ داخل أريكة حصلت عليها من شخص غريب اضطر إلى عرضها عبر أحد مواقع التسوق المجانية، بعد وفاة أحد أفراد أسرته، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن شبكة «فوكس نيوز»

وقالت فيكي أومودو، المقيمة في مقاطعة سان برناردينو، إنها كانت تبحث في موقع «كريغزلست» لشراء أثاث لمنزلها الجديد، قبل أن تختار بعض القطع التي كان شخص ما يتنازل عنها مجاناً.

وبعد تسلم الأريكة، اكتشفت أومودو وجود المبلغ داخلها، وأبلغت الأسرة بالعثور على النقود مخبأة تحت وسادة.

وأضافت: «تخيلت للوهلة الأولى أنها وسيلة للتحايل، قبل أن أكتشف حقيقة الأمر، وأتواصل مع صاحب الأريكة لإعادة المبلغ له».

وتسلمت الأسرة المبلغ المفقود، وأعطوا لأومودو 2200 دولار تقديراً لجهودها في العثور على المبلغ وإعادته إليهم.

وأكدت الأسرة أنها غير متأكدة من سبب وجود هذا القدر الكبير من النقود في الأريكة.