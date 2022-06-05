سفارة عمان بأنقرة تصدر بياناً حول سقوط عماني بأحد الأنهار في تركيا

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أكدت سفارة سلطنة عمان بأنقرة تلقيها بلاغاً بسقوط مواطن عماني في احد أنهار مدينة آيدر بشمال تركيا .

وأضافت: الجهود مبذولة من قبل الدفاع المدني ورجال الشرطة والجيش التركي للبحث عن المفقود.

وأهابت السفارة بالمواطنين اتباع إرشادات السلامة الخاصة بالسياحة في تركيا تفاديا للحوادث.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للحظة سقوط السائح العماني في نهر أيدر بتركيا أمس.

تلقت السفارة بلاغ بسقوط مواطن عماني في احدى أنهار مدينة آيدر بشمال تركيا والجهود مبذولة من قبل الدفاع المدني ورجال الشرطة والجيش التركي للبحث عن المفقود، وإذ تهيب السفارة بالمواطنين اتباع إرشادات السلامة الخاصة بالسياحة في تركيا تفاديا للحوادث. #تركيا #أنقرة — سفارة سلطنة عمان - أنقرة (@oman_ankara) June 3, 2022