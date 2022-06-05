مصر .. طالب ثانوي يدهس 3 أطفال أشقاء بسيارة والده ويهرب

المصدر: البيان

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شهدت منطقة التجمع في مصر، دهس طالب ثانوي بسيارة والده 3 أطفال أشقاء، تم القبض عليه، وتبين أنه لا يمتلك رخصة قيادة، وكان يسير بسرعة فائقة، مما أسفر عن وقوع الحادث، وقررت جهات التحقيق إحالته إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه وتحليل عينة من دمائه للتأكد من تعاطيه مواد المخدرات أم لا.

وقالت التحريات، إن الأطفال ضحايا الحادث كانوا يسيرون برفقة والدتهم على الرصيف، وهم يتجهون إلى منزلهم بمنطقة التجمع الخامس، وتم نقلهم بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا للمصري اليوم.

وأضاف التحريات، الطفل الأول 3 سنوات داخل غرفة الرعاية المركزة يعاني من إصابات خطيرة عبارة عن كسر في الجمجمة ونزيف وارتشاح في المخ، أما الثانية وهي طفلة عمرها 5 سنوات، فمصابة بكسر في الحوض، وتم وضع جبس في المنطقة السفلية، والطفل الأخير يُعاني من كدمات في الرأس وسحجات في الجسم.

وذكرت التحريات أنَّ والدة الأطفال كانت تسير بصحبتهم وفجأة صدمهم شاب الذي كان يسير بـ سرعة كبيرة وفر هاربًا، وتم تحديد هويته، والقبض عليه بعد أن كان قد هرب، وتبين أنه كان يسير بالسيارة بسرعة فاختلت عجلة القيادة منه، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فاصطدم بالأشقاء الثلاثة.