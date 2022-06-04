بشرة إلكترونية تشعر بالألم

المصدر: البيان

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نجح باحثون بريطانيون في ابتكار بشرة إلكترونية قادرة على الشعور بالألم.

وأوضح الباحثون، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن صحيفة «مترو» اللندنية، أن البشرة الإلكترونية قد تساعد على خلق جيل جديد من الروبوتات الذكية التي تتمتع بحساسية أشبه بالبشر، والقدرة على التعلم من الأخطاء المؤلمة.

وعكف فريق من المهندسين من جامعة غلاسكو على تطوير البشرة الاصطناعية باستخدام نوع جديد من نظام المعالجة اعتماداً على الترانزستورات المشبكية التي تحاكي المسارات العصبية للمخ من أجل التعلم.

وتُظهر اليد الآلية التي تستعمل البشرة الذكية قدرة لافتة للنظر على تعلم التفاعل مع المنبهات الخارجية.

ويصف الباحثون كيف تمكنوا من بناء نموذجهم الأولي من البشرة الإلكترونية، وكيف تتحسن وفق أحدث ما توصل إليه العلم في الروبوتات الحساسة للمس.

وإحدى الطرق المستكشفة بشكل واسع هي نشر مجموعة من مستشعرات اللمس أو الضغط عبر سطح البشرة الإلكترونية للسماح لها بالكشف عند ملامستها لشيء ما، ثم ترسل البيانات المستمدة من أجهزة الاستشعار إلى الحاسوب لمعالجتها وتفسيرها.