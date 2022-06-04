طالبات مصريات يبتكرن خرسانة ذاتية الإنارة

المصدر: البيان

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ابتكرت طالبات مصريات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة خرسانة ذاتية الإنارة.

وأوضح الدكتور محمد نجيب أبو زيد، أستاذ هندسة التشييد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمشرف على مشروع تخرج الطالبات، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط»، إن المنتج الجديد يختلف في الكيفية وطبيعة المواد المستخدمة.

وبيَّن أبو زيد أن منتج الطالبات المصريات يعتمد على وجود مواد داخل الخرسانة يمكنها امتصاص أشعة الشمس بالنهار والإنارة ليلاً، وبالتالي عند استخدامها يمكن إضاءة الطرق والأرصفة ليلاً دون الاعتماد على الطاقة التقليدية، وهذه المواد متاحة في البيئة المصرية.

وقال: «ما يميز الفكرة التي قدمتها الطالبات المصريات أيضاً، هي تقديم توليفة من المواد، بعضها يصلح للأرصفة وبعضها يصلح لنهر الطريق، وذلك اعتماداً على المقاومة، فمواد الإضاءة المستخدمة في نهر الطريق، حيث تكون الأحمال كبيرة، مختلفة عن المواد المستخدمة في خرسانة الأرصفة، حيث تكون الأحمال أقل».

وأشار إلى أن المواد المستخدمة آمنة، فلا تغير من تركيبة الخرسانة بشكل يؤثر في خواصها، فضلاً عن أنها مستدامة، أي أن قوتها التخزينية كبيرة، فتستطيع أن تخزن كمية كبيرة من الطاقة الشمسية نهاراً، لتقدم الإضاءة لساعات طويلة خلال الليل.

ومن جانبها، ربطت الطالبة زينب محمود، إحدى أعضاء الفريق الطلابي صاحب الفكرة، بين استخدام هذه المواد ومواجهة ظاهرة تغيرات المناخ.

وقالت: «إن استخدام هذه المواد في مصر في مثل هذا السياق سيقلل الاعتماد الكبير على الكهرباء، وبالتالي يمثل خطوة نشطة نحو مكافحة تغير المناخ والحفاظ على البيئة، وهو أحد الأهداف الرئيسة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 الذي تستضيفه مصر هذا العام».

وأوضحت أن أحد أسباب اهتمام فريق العمل بهذه الفكرة هو بعض المشكلات المتعلقة بالآثار البيئية الضارة المرتبطة باستخدام الخرسانة، حيث نشأت الفكرة من الرغبة في تحويل مادة بناء متكاملة مثل الخرسانة إلى مادة أكثر استدامة وغير ضارة بالبيئة في كل من تكوينها ووظيفتها.