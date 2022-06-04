إسقاط طائرة شراعية في العراق محمَّلة بمليون حبة مخدرة

المصدر: أ ف ب

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أسقطت القوات الأمنية العراقية طائرة شراعية محملة بمليون حبة من الكبتاغون في البصرة جنوبي البلاد.

وكانت الطائرة الشراعية تجول في أجواء البصرة أمس حينما وردت معلومات استخبارية بوجودها، كما أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية في بيان.

وأضاف البيان أنه تمّ على الفور تمشيط المنطقة وإطلاق النار، ما اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها والهروب.

وتمّ ضبط حبوب مخدرة تقدر بنحو مليون حبة كانت في هذه الطائرة الصغيرة، وفق البيان.

وفي الصور التي وزعتها السلطات العراقية، تظهر طائرة شراعية بدائية، يبدو أنّها مصنّعة يدوياً.

كما نشرت صوراً للحبوب المصادرة، وأشار بيان السلطات إلى أن النية كانت إدخال الحبوب المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية.

وباتت قضية المخدرات تشكل تحدياً خطيراً في العراق حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها.