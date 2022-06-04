الخارجية الكويتية تعلق على فيديو لكويتية تدعم المثليين

المصدر: البيان

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أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بياناً علقت فيه على مقطع فيديو لفتاة كويتية تزعم حملها لجواز سفر دبلوماسي، وهي تعرب عن دعمها لمثليي الجنس، ما أثار ضجة كبيرة.

وقالت الخارجية الكويتية "تعليقا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من تعليق لإحدى الفتيات ممن تدعي أنها تنتمي إلى الوسط الدبلوماسي الكويتي وإنها تدعم المثليين..أكدت الوزارة أن الفتاة المشار إليها لا تنتمي إلى السلك الدبلوماسي الكويتي وليست موظفة في وزارة الخارجية".

وأشارت الوزارة إلى أن "الجواز الدبلوماسي الذي تحمله منتهي الصلاحية وحصلت عليه عندما كان والدها يعمل في أحد المكاتب الفنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية والملحقة بالسفارة وانتهت مهامه وتم إلغاء صلاحية جواز سفره وأسرته".

بيان وزارة الخارجية حيال ما يتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي بشأن تعليق إحدى الفتيات التي تدعي إنتمائها إلى الوسط الدبلوماسي الكويتي.



البيان: https://t.co/mSghnRSf0n pic.twitter.com/wcFAwitmtE — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) June 3, 2022