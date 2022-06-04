استئصال ورم يزن 7 كيلوغرامات من خصية شاب عشريني بصعيد مصر

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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نجح فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي جنوب صعيد مصر، في استئصال ورم ضخم يزن 7 كيلوغرامات كان معلقا بالخصية اليسري والبطن لمريض شاب يبلغ من العمر 20 عاما.

وقال الدكتور جمال الصغير رئيس قسم جراحة المسالك البولية بطب قنا، إن المريض حضر إلى عيادة المسالك البولية بالمستشفى يشكو من ألم مزمن بالبطن، وبتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية تبين وجود ورم ضخم بالخصية اليسرى معلقا بالبطن، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق طبي مختلف التخصصات لإجراء جراحة عاجلة للمريض واستئصال الورم.

وذكر الدكتور الصغير انه بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعات وتحديد الورم بدقة تم إجراء العملية واسئصال الورم بالكامل ومن ثم حجز المريض بالقسم الداخلي بالمستشفى لمتابعته حتى تماثله للشفاء.

من جانبها، تقدمت نقابة الأطباء المصرية بالتهنئة للأطباء بمستشفى قنا الجامعي على نجاح هذه العملية النادرة والدقيقة، وأكدت أن هذا الأداء هو نموذج متكرر دائم لأطباء مصر في مستشفياتها المختلفة وأن الطبيب المصري من أكفء الأطباء على مستوى العالم.