"ناسا" تكتشف جحيماً في كوكب مغطى بالألماس وينفجر بالذهب

المصدر: البيان

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اكتشفت وكالة "ناسا" جحيما في كوكبة السرطان الذي يغطي الماس سطحه بالكامل وينفجر بشكل لا يمكن تصوّره ويسمى كوكب "يانسن"، ويتجه دائما إلى نجمه من جانب واحد، مثل قمرنا الذي يتجه نحو الأرض.

أعلنت " ناسا" عن اكتشاف "الجحيم"، أي مكان أكثر فظاعة في الكون لا يمكن تخيله. وذلك بعد توجيه تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي الجديد إلى كوكبة السرطان وفق روسيا اليوم.

والمقصود بالأمر هو كوكب يسمى بـ" يانسن"، بينما اكتشف الكوكب في الواقع عام 2004. لكن تدريجيا فقط أصبح جوهرها الرهيب واضحا.

ويشبه الكوكب كوكبنا بحجمه المحدود، حتى أن هناك جاذبية مريحة. وهناك غلاف جوي! لكن يا له من فارق بسيط أنه قريب جدا من نجمه.

ويستغرق العام هناك 17 ساعة و 40 دقيقة فقط. وهذا يعني أنه يتمكن في أقل من يومنا من الالتفاف حول نجمه. ولماذا؟ - لأنه قريب جدا من نجمه.

بسبب هذا القرب، يتجه يانسن دائما إلى نجمه من جانب واحد، مثل القمر يتجه نحو الأرض. وتبلغ درجة الحرارة على الجانب الموجه نحو النجم 2400 درجة مئوية. وإنه في الواقع فرن.

وماذا عن الجانب الليلي؟ ربما هناك البرد ؟ - لا درجة الحرارة هناك 1100 درجة مئوية فوق الصفر وفق روسيا اليوم.

وربما هناك محيط من الحمم البركانية؟ لأنه لا يمكن لأي صخرة أن تصمد أمام درجة الحرارة - لا، هناك غلاف جوي كثيف. وفيه غيوم أبدية. وتحتها "مقلاة" ساخنة. والماس يغطي سطح الكوكب بالكامل. وهناك براكين تثور طوال الوقت وتنفجر بالذهب، لكن البراكين هي التي تخلق الغيوم التي تجعل هذا العالم فظيعا تماما.

وعلى الرغم من أن الكوكب ليس قريبا منا، إلا أنه يمكنك النظر إلى هذا العالم بأعينك المجردة.

وعليك البحث عن كوكبة السرطان، ثم انتقل إلى وسط الكوكبة لتجد النجم الأم اللامع جدا، ويمكنك رؤيته تماما كما يمكنك فقط الوقوف والتفكير في خطاياك.