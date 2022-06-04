زلزال بقوة 5 درجات يهز الكويت

المصدر: رويترز

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ذكرت وزارة الإعلام الكويتية أن زلزالاً شدته خمس درجات هز الكويت اليوم السبت.

وقالت الوزارة على تويتر "سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل.. زلزالا بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي.. وقد حدث في تمام الساعة 04:28:02 صباحا بتوقيت دولة الكويت (0128 بتوقيت جرينتش) وعلى عمق 5 كيلومترات".

كما قالت قوة الإطفاء الكويتية إنه لم تحدث أضرار نتيجة الزلزال.

وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل أن قوة الزلزال الذي وقع في البلاد صباح اليوح بلغت قوته 5 بمقياس ريختر.

وأضافت «الهزة وقعت جنوب غرب الأحمدي وعلى عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض».

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، في بيان حول الهزة الأرضية التي تلقت على إثرها إدارة العمليات المركزية عدة بلاغات كانت معظمها من سكان المناطق الجنوبية في البلاد.

وبحسب بيان قوة الإطفاء فإنه «لم تسجل إدارة العمليات المركزية أي أضرار جراء الزلزال، إنما كانت هناك فقط بلاغات للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية».