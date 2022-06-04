السعودية تحذر من إساءة استخدام هذا الدواء لخطورته

المصدر: البيان

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، من دواء قد يتسبب في حال استخدامه بشكل خاطئ في "ميول انتحارية".

وقالت الهيئة في منشور على تويتر، الخميس، إن "مستحضر الجابابنتين" هو أحد الأدوية المستخدمة لعلاج بعض الأمراض، يمكن أن يكون هناك مخاطر عدة لـ"إساءة استخدامه".

وأوضحت الهيئة أن هذا الدواء "يستخدم لعلاج الصرع والأمراض العصبية المركزية والطرفية".

مستحضر الجابابنتين أحد الأدوية المستخدمة لعلاج الصرع؛ لكن هناك عدة مخاطر قد تصاحب إساءة استخدامه، تعرّف عليها.#الغذاء_والدواء https://t.co/AFnI1G8Q8Z pic.twitter.com/Lt3qrqHqC6 — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) June 2, 2022

وأضافت أن "مخاطر إساءة الاستخدام تشمل الميول للأفكار الانتحارية، وتثبيط الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي".

من جانبها أعلنت النيابة العامة السعودية في منشور على تويتر، عن "إدراج مستحضر الجابابنتين (Gabapentin) في جدول المؤثرات العقلية المراقبة محليا".

وأوضحت النيابة أنه تم إدراج هذا الدواء في الجدول "استنادا إلى المادة 70 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

إدراج مستحضر الجابابنتين (Gabapentin) إلى الجدول الثاني المؤثرات العقلية فئة (هـ) المراقبة محلياً، طبقاً لقرار الجهة المختصة، استناداً إلى المادة (٧٠) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.#النيابة_العامة pic.twitter.com/rVRpk1tbQ4 — النيابة العامة (@bip_ksa) May 31, 2022

وأضافت أن "من أعراضه الشعور بالدوار، العصبية الشديدة، اضطرابات في الذاكرة، التعب والإرهاق، ارتعاش الأطراف، الإمساك، تشوش في الرؤية، تلعثم في الحديث، والإدمان".