سقوط مصابين جراء اصطدام قطار ركاب بقاطرة في سلوفاكيا

المصدر: د ب ا

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أصيب العديد من الأشخاص لدى اصطدام قطار ركاب بقاطرة في سلوفاكيا.

ووفقا لتقديرات قناة "تي في ماركيزا"، أصيب 100 شخص على الأقل مساء الجمعة.

وأكدت وزارة النقل في براتيسلافا وشركة السكك الحديدية الحكومية وقوع الحادث لوكالة الأنباء السلوفاكية "تي إيه إس آر"، لكنهما لم تعطيا أي معلومات عن عدد المصابين أو القتلى.

ودعت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي، السائقين إلى تجنب الاقتراب من موقع الحادث بالقرب من بلدية ستريكنو في شمال سلوفاكيا لتسهيل وصول سيارات الإطفاء والإنقاذ.

وقالت وزارة النقل إن وزير النقل أندريه دولزال كان في طريقه إلى الموقع القريب من تقاطع مهم للسكك الحديدية.

وتلتقي هناك، خطوط السكك الحديدية من داخل البلاد إلى العاصمة براتيسلافا وكذلك تلك المتجهة إلى جمهورية التشيك.