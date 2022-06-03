بالأسماء .. مصر تحذر من 17 منتجاً دوائياً مغشوشاً في الأسواق

المصدر: البيان

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حذرت هيئة الدواء المصرية من 17 منتجا مغشوشا في الأسواق منذ بداية العام الجاري، موجهة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية من هذه الأصناف.

وبحسب موقع "مصراوي"، أصدرت الهيئة 17 منشورا بهذه المنتجات وهي كالتالي:

1- عقار "Rhophalc 300 injection"، لشركة "2s فارما جروب"، ويعطى العقار أثناء الحمل في طفل إيجابي "RhD" والأم في هذه الحالة سالب والأب موجب، وكذلك حالات الإجهاض وحالات الحمل خارج الرحم.

2- منتج "أميوجارد أكياس"، لعدم الحصول على موافقة هيئة سلامة الغذاء ويستخدم في تقوية المناعة عند الأطفال وعلاج النزلات المعوية.

3- مستحضر "PAN-AMIN G INFUSION" (بان أمين جى)، التشغيلة رقم "7J40LA"، كونه صدر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية، ويوصف الدواء لبعض مرضى الكلى للتقليل من أعراض زيادة اليوريا في الدم، كفقدان الشهية، واضطراب الذاكرة، والإعياء، والتشنج العضلي.

4 - مستحضر "GWNTADERM 1 mg topical cream"، التشغيلة رقم 6061043، كون المستحضر صدر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية ويستخدم الكريم مضاد حيوي لعلاج الالتهابات والأمراض الجلدية والقضاء على الميكروبات المسببة للأمراض.

5 - مستحضر "بيبانثين لوشن" للعناية اليومية بالبشرة المعرضة للإجهاد اليومي، لشركة "باير".

6- مستحضر "DINCEDATRIC ANTI SEPTIC 10%"، للعديد من التشغيلات وذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

7- مستحضر "DINCEDATRIC ANTI SEPTIC 7.5%"، للتشغيلة رقم 210139، وذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

8 - مستحضر بيطري "ERYTHROROUS W.S.P"، للتشغيلة رقم 20703، وذلك لكون المستحضر صدر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

9 - مستحضر "UNICTAM 1500 mg vial" ويستخدم العقار كمضاد حيوي للعلاج والوقاية من عدوى الأنف والأذن والحنجرة والتهاب الجيوب الأنفية والالتهاب الحاد للأذن الوسطى.

10- دواء "Somazina 100 mg/ml oral drops 30 ml"، ويستخدم العقار في علاج مشكلات ضعف الذاكرة، وقلة الانتباه وتشتته واضطرابات السلوك عند الأطفال.

11- دواء "CEFTRIAXONE 1000 MG I.M VIAL"، والذي يستخدم العقار كمضاد حيوي جرثومي شهير للأطفال والبالغين، لعلاج التهاب السحايا، والالتهاب الرئوي، والتهاب عنق الرحم، للتشغيلة رقم 046203721، لصالح شركة "نوفارتس فارما".

12- مستحضر "Xoraxon 1g Vial"، إنتاج شركة المهن الطبية للأدوية، للتشغيلات أرقام "212584-212160-212588-211801-212126".

13- مستحضر "Cipralex 10 mg"، ويستخدم في علاج اضطرابات الاكتئاب، والوسواس القهري، والأرق، وأعراض الدورة الشهرية.

14- مستحضر "PERFORMA EXTRA STRENGTH 5%"، تصنيع شركة الأندلس للصناعات الدوائية، للتشغيلة رقم 210699. ويستخدم بخاخ بيرفورما إكسترا سترينث 5% موضعياً، لإعادة نمو الشعر.

15- مستحضرات "LORIANO TRIPLE NUTRITION BALSAM " و"LORIANO HAIR FALL RESCUE BALSAM" و"LORIANO HAIR BALSAM WITH KERATIN"، لكون تلك المستحضرات صدر لها عدم مطابقة نهائية من قبل هيئة الدواء المصرية.

16- مستحضر "Fortamind ( citicoline 100mg/ml ) 30ml Oral solution"، والذي يستخدم في علاج الحالات المرتبطة بالأمراض العصبية بما في ذلك مرض ألزهايمر وغيره من أمراض الشيخوخة والخرف.

17- قطرة "توبراديكس" للعيون، استيراد الشركة المصرية السويسرية، لصالح شركة نوفارتس، للتشغيلة رقم: 21D30IA، والتي تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية المختلفة التي قد تصيب القرنية.