رحلة سياحة إلى مثلث برمودا

المصدر: وكالات

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أعلنت شركة رحلات بحرية عن تسيير رحلة تمر عبر "مثلث برمودا" الشهير ووعدت زبائنها بتعويضهم عن كامل ثمن بطاقاتهم، في حال اختفاء السفينة التي تقلهم في ظروف غامضة عند مرورها بالمثلث الغامض.

ودفع ​​الركاب ما يصل إلى 1450 جنيها إسترلينيا (1700 يورو) للمقصورة في رحلة العمر، التي تستغرق يومين، على متن سفينة الخطوط النرويجية «بريما»، والتي تبحر من نيويورك إلى برمودا في مارس المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عن موقع الشركة قولها: «لا تقلق بشأن الاختفاء في جولة مثلث برمودا. تحتوي الجولة على معدل عائد بنسبة 100٪ وسيتم استرداد أموالك في حال اختفت السفينة».

وتشمل الجولة، التي تحظى بشعبية بين منظري المؤامرة، على رحلة الشفق برمودا على متن قارب ذي قاع زجاجي، بالإضافة إلى محادثات وأسئلة وأجوبة مع العديد من المتحدثين الضيوف بما في ذلك نيك بوب، الذي عمل في وزارة الدفاع البريطانية، والمؤلف نيك ريدفيرن بحسب «LAD Bible» و «RT».

يذكر أن المثلث يقع بين ميامي وبورتوريكو وبرمودا، وتفيد التقارير باختفاء العديد من الطائرات والسفن على مر السنين بالقرب من منطقة شمال الأطلسي، التي تغطي 700000 كيلومتر من المحيط.