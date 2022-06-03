مصر. .وظائف خالية تطرحها وزارة القوى العاملة بمرتبات مجزية

المصدر: البيان

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طرحت وزارة القوى العاملة المصرية مؤخرًا فرص عمل وصلت لحوالي 4322 فرصة عمل، للجنسين ضمن مبادرة "قادرون باختلاف".

وجاءت وظائف القوى العاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير عمل لائق بهم فضلًا عن توفير حياة كريمة لهم.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الوظائف تتم من خلال 51 شركة ومصنعًا في القطاع الخاص وذلك في 12 محافظة على أن يتم شغلها خلال شهر يونيو الجاري وفق صحيفة الوفد.

ولفتت وزارة القوى العاملة إلى أن الوظائف التي تم الإعلان عنها متوفرة في المحافظات التالية:"محافظة القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الغربية، دمياط، الدقهلية، أسيوط، أسوان، المنوفية، البحيرة، والوادي الجديد".

خطوات التسجيل في فرص العمل بوزارة القوى العاملة

- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة المصرية.

- الضغط على أيقونة تسجيل راغبي العمل.

- تسجيل البيانات الشخصية.