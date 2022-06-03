السعودية .. القبض على مواطن سرق شاحنة وقادها بتهور

المصدر: البيان

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ألقت شرطة مرورُ الباحة السعودية، القبض على مواطن يقودُ شاحنة بتهور في أحد الطرق الرئيسية بعد سرقتها.

وأعلنت مرور منطقةِ الباحةِ، انها القت القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يقود شاحنة بتهور في أحد الطرق الرئيسة بمحافظة العقيق بعد سرقتها وارتكاب مخالفات مرورية.

مرورُ منطقة الباحة يقبضُ على مواطن يقودُ شاحنةً بتهور في أحد الطرق الرئيسة بعد سرقتها pic.twitter.com/UkqDGNjZkp — الأمن العام (@security_gov) June 2, 2022

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 3 مواطنين لسطوهم على مرافق عامة وسرقتهم تجهيزات منها، وبيع المسروقات عبر منافذ بيع المستعمل.

أكدت شرطة الرياض أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض تقبض على (3) أشخاص لسطوهم على مرافق عامة. pic.twitter.com/2Wg2xnIs01 — الأمن العام (@security_gov) June 2, 2022