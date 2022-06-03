هاتفها أُغلق فجأة .. لغز اختفاء طالبة منذ 10 أيام في ظروف غامضة في مصر

المصدر: البيان

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تكثف الأجهزة الأمن المصرية تحرياتها لكشف غموض تغيب طالبة بالفرقة الأولى بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، بعد مرور 10 أيام على غيابها، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكد والد الفتاة: «بنتي اختفت أثناء توجهها لخوض أحد امتحانات الترم الثاني بكلية الخدمة الاجتماعية، ومر أكثر من 10 أيام ولا أعرف عنها شيئا»، وفقا للمصري اليوم.

وقال والد الفتاة في المحضر إن ابنته اختطفت وهي في طريقها للكلية، مشيرا إلى أن والدتها أوصلتها إلى موقف السيارات، وبعدها تليفونها أغلق فجأة ولا نعرف لها طريقًا".

وأضاف والد الفتاة الموظف بالمعاش: «أنا بنتي متربية وبتصلي وعمرها ما عملت مشاكل مع حد ولم يصدر منها في يوم من الأيام أي حاجة غلط».

من جانبها، قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على الكاميرات التي رصدت دخول الفتاة موقف سيارات الميكروباص، كما تم رصد مكالمات الفتاة لكشف أي معلومات تقود الأجهزة الأمنية إلى مكان اختفائها.

كان قسم شرطة الشيخ زايد تلقى بلاغًا من موظف بالمعاش باختفاء ابنته الطالبة بكلية الخدمة الاجتماعية في جامعة حلوان، بعد خروجها من منزل في طريقها إلى الجامعة.

كان والد الفتاة نشر مقطع فيديو على صفحته على «فيسبوك»، قال: «أنا هتجنن على بنتي»، وناشد الجهات الأمنية البحث عنها، مؤكدا أنه سأل زملاءها الذين أكدوا له عدم ذهابها للجامعة وأنها لم تؤد الامتحان في هذا اليوم.