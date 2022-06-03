أب منهار: ابنتي ذهبت للامتحان ولم تعد منذ 10 أيام

المصدر: البيان

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تكثف أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية تحرياتها بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة مواطن بشأن اختفاء ابنته أثناء ذهابها من مدينة السادس من أكتوبر إلى جامعة حلوان.

وأفادت التحريات والتحقيقات الأولية، بأن قسم شرطة الشيخ زايد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص باختفاء ابنته الطالبة بكلية الخدمة الاجتماعية في جامعة حلوان، بعد خروجها من منزل الأسرة متوجهةً إلى الجامعة، وفقا للمصري اليوم.

وتحفظت أجهزة الأمن على كاميرات المراقبة المتواجدة بخط سيرة الطالبة، 19 عامًا، لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وتُكثف الجهود لسماع أقوال جيران الطالبة وأصدقائها، بينما تفحص أجهزة الأمن، علاقات الطالبة المختفية بزملائها في الجامعة، ورصد مكالمات الطالبة منذ اختفائها بعد استئذان النيابة العامة.

ونشر والد الفتاة مقطع فيديو على صفحتها بموقع «فيسبوك»، قال فيه: «أنا هتجنن على بنتي»، مناشدًا الجهات المعنية بالبحث عن ابنته الطالبة بجامعة حلوان والمختفية منذ قرابة 10 أيام أثناء ذهابها لأداء الامتحان، مضيفًا: أن ابنته اختفت بعد خروجها من منزل الأسرة، وأثناء توجهها إلى موقف سيارات سرفيس رمسيس.

وأشار إلى أنه توجه إلى الجامعة وسأل عنها زملاءها، اكتشف عدم ذهابها للجامعة وأنها لم تؤد الامتحان، لافتًا إلى أن آخر ظهور لها كان عند أحد المولات التجارية بالشيخ زايد.