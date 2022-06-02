فيديو يرصد نجل الوزيرة المصرية المتهم بالقتل قبيل الجريمة

المصدر: وكالات

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نشرت محطة تلفزيونية أمريكية لقطات للحظة وصول الشاب المصري المتهم بقتل شخصين في ولاية كاليفورنيا، لحظة وصوله إلى المبنى السكني الذي ارتكبت فيه الجريمة.

ويظهر المقطع، الذي بثته محطة KTLA 5 في لوس أنجلوس، لحظة وصول رامي هاني منير فهيم، نجل وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، المبنى السكني قبل ساعات من وقوع الجريمة، حيث كان يتفقد كاميرا للمراقبة وبدت عليه علامات التوتر.

وتعود الواقعة لشهر أبريل الماضي عندما اعتقلت الشرطة فهيم بتهمة طعن زميله في العمل بسكين حتى الموت وشخص آخر يسكن في شقة الضحية في مدينة أنهايم.

وذكرت شبكة "سي بي أس" الإخبارية الأمريكية، الشهر الماضي، أن مدعين أكدوا أن حارس أمن المبنى شاهد فهيم وهو يمشي على سطح المجمع السكني في منتصف الليل، قبل ساعات فقط من وقوع الجريمة.

ومن جانبها، أصدرت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، بيانا أكدت فيها أنها وعائلتها تتعرض "لمحنة شديدة" نتيجة هذا الاتهام التي قالت إنه لا يزال "منظورا أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن".