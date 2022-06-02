السعودية تعلن تمديد تأشيرة العمرة إلى 3 أشهر

المصدر: البيان

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قررت المملكة العربية السعودية تمديد تأشيرة العمرة إلى 3 أشهر.

وأوضح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أن التأشيرة تصدر خلال أقل من 24 ساعة، وتم تمديد فترتها من شهر إلى 3 أشهر دون قيود على المعتمرين.

وقال الربيعة، حسبما أفاد موقع صحيفة «عكاظ»، إن بإمكان الشخص القادم للعمرة التنقل بين مناطق السعودية دون قيود، مشيراً إلى أن الوزارة ستستمر في كل ما يسهم في تطوير التجربة وإثرائها.

وأضاف أن الخدمة الإلكترونية لتأشيرة العمرة سهلة وميسّرة، والشركات الموثوقة التي تقدم خدماتها إلكترونياً متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة، ويمكن للراغبين الاطلاع عليها للتقديم إلكترونيا على العمرة، مشدداً على ضرورة التوثّق والتأكد من اعتماد الشركات من خلال موقع الوزارة.

وأكد أن رؤية السعودية 2030 تستهدف تطوير خدمات ضيوف الرحمن، وتحسين وتسهيل وصول المعتمرين إلى الحرمين الشريفين بشكل أكثر، لتكون تجربتهم مميزة جداً من حيث إثرائها وجودتها.

وأشار إلى أن القنوات المتعارف عليها سابقاً لقدوم المعتمرين من خارج السعودية والوصول إلى الحرمين الشريفين وأداء مناسك العمرة تكون عن طريق وكلاء السياحة، أما الآن فقد أطلقت الوزارة خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة وتسهيل أدائها، إذ يستطيع الشخص التقديم إلكترونياً والحصول على تأشيرة العمرة مباشرة، واختيار كل التفاصيل إلكترونياً كالسكن والتنقل وغيرها عند التوجه إلى مكة المكرمة.