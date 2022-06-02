مساحتها أكبر من 7 دول .. شاهد أكبر نبتة في العالم عمرها 4500 عام

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وجد باحثون نبتة قبالة سواحل أستراليا يعتقد أنها الأطول في العالم نمت من بذرة واحدة طيلة 4500 عام على الأقل.

وأفاد الباحثون من جامعة أستراليا الغربية أنهم عثروا بالصدفة على النبتة في خليج القرش، على بعد 800 كيلومتر شمالي بيرث وتغطي مساحة 180 كيلومترا مربعا تقريبا، أي أنها أكبر من 7 دول صغيرة.

وتتميز هذه النباتات، التي تعرف باسم الحشائش الشريطية بصلابتها، إذ تنمو في مواقع عبر الخليج في ظروف متغيرة بشكل كبير. تنمو هذه الأنواع عمومًا بمعدل يصل إلى 35 سم في السنة.