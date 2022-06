فيديو .. أغرب حادث سيارة مع دراجة نارية في أمريكا

ت + ت - الحجم الطبيعي

يُظهر مقطع فيديو مصور نشرته إدارة شرطة ميرتل بيتش في ساوث كارولينا الأمريكية مجموعة من الأشخاص قاموا برفع سيارة وإنقاذ سائق دراجة نارية من حادث غريب.

وتم نشر المقطع على صفحة فيسبوك الخاصة بالدائرة يوم الثلاثاء حيث تمت حقق مشاهدات عديدة، حيث يوضح اللحظة التي مرت فيها سيارة فوق دراجة نارية.

عندما اقتربت الدراجة النارية من التقاطع، توقفت سيارة سيدان خلفها لكنها لم تبطئ. وبدا أن رفرف السيارة السيدان اندفعت السيارة فوق الدراجة النارية فسقطت الدراجة تحت السيارة وفقها أحد الراكبين.

Myrtle Beach pedestrians worked together to save this motorcyclist. pic.twitter.com/kYGwEFA708