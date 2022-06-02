مصر .. البحوث الفلكية تكشف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

المصدر: البيان

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كشف الدكتور محمد غريب أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1443 هجرية الموافق 2022.

ووفقا لموقع مصراوي، قال غريب إنه وفقا للحسابات الفلكية، فإن وقفة عرفات 9 ذو الحجة 1443 هـ تكون يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، على أن يكون السبت الموافق 9 يوليو هو أول يوم عيد الأضحى المبارك لعام 2022 م.

وهنأ أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، جميع المسلمين، بقرب حلول وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك قائلا:" كل عام والجميع بخير".