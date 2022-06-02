يقتلان قريبهما .. لزواج ابنته دون موافقتهما

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اعترف متهمان مصريان بقتل مزارع، 67 سنة، بضربة فأس في رأسه في منطقة العياط جنوب الجيزة، أمام جهات التحقيق، بارتكابهما جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قائلين «بنته جابت لنا العار، مقتلهاش لما اتزوجت من غير موافقتنا».

وبحسب التحقيقات، فإن أجهزة الأمن كشفت غموض العثور على جثة المجني عليه، مٌلقاة بقطعة أرض ملكه، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به من كسر بالجمجمة، وفقا للمصري اليوم.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين، مزارعان، هما: ابن عم المجني عليه، ونجل شقيقه، واعترفا بأن الضحية لم يقتل ابنته التي تزوجت دون موافق العائلة، فجلب لهم العار جميعًا على حد قولهما.