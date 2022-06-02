إحالة أوراق قاتل حماته ذبحاً إلى مفتي مصر

المصدر: البيان

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أحال القضاء المصري أوراق متهم بقتل حماته ذبحاً إلى مفتي الديار المصرية.

وحددت محكمة جنايات الزقازيق، أمس، جلسة 2 أغسطس المقبل للنطق بالحكم، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطاراً من مستشفى الزقازيق الجامعي، بمقتل ربة منزل مقيمة.

وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهم البالغ من العمر 31 سنة وزوجته البالغة من العمر 33 سنة، وتعديه عليها بالضرب المبرح، وتسببه في إصابتها إصابة خطيرة بالأذن.

وغادرت الزوجة على أثرها منزل الزوجية، وأقامت مع أسرتها، وحاول أكثر من مرة إعادتها لكن دون جدوى.

وأثناء وجود الزوجة بقسم الأنف والأذن داخل مستشفى الزقازيق الجامعي لإجراء عملية جراحية بالأنف بسبب الإصابة، كانت والدتها مرافقة لها بالمستشفى، فقرر المتهم زيارتها، ورفضت والدتها عودتها معه إلا بعد إجراء العملية وعلاجها، فأخرج سكيناً من طيات ملابسه وذبح والدة زوجته.

وتم ضبط المتهم وإحالته إلى نيابة قسم ثاني الزقازيق، ووجهت النيابة العامة إليه تهمة القتل العمد.