زجاج مكسور ودماء .. قطعة إسمنتية من جسر تحطم سيارة عائلة في السعودية

المصدر: البيان

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بعدما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو وصورا لحادث تحطم سيارة بعد سقوط قطعة اسمنتية عليها من جسر قطار الرياض، كشفت شقيقة المواطنة التي كانت تستقل المركبة تفاصيل ما حدث.

وأوضحت تركية العمري شقيقة المواطنة المتضررة من الحادث أن الأسرة كانت تمر من تحت النفق على طريق الملك عبد الله باتجاه الشرق "نفق معرض الرياض"، وفقا للعربية نت.

وخلال مسير السيارة التي تضم شقيقتها وزوجها وابنها البالغ من العمر عامين إضافة إلى العاملة المنزلية، سقطت خرسانة عليهم وسط ذهول الأسرة.

وأضافت أن شقيقتها وزوجها والعاملة ظلوا في السيارة وسط حالة ذهول وصدمة مما حدث.

كذلك، قالت تركية إن الزجاج والدماء غطت من كان في السيارة، إضافة إلى إصابة الركاب بجروح متفرقة في اليد والرأس، فيما أصيبت العاملة بكسور.

إلى ذلك، طالبت بمحاسبة المسؤول عن الحادث والتعويض النفسي والجسدي لما حدث، مؤكدة أنه تم التحفظ على السيارة والخرسانة لا تزال بداخلها إلى حين تحقيق الجهات الأمنية.

ورصد الفيديو، تحطم سيارة بعد سقوط قطعة خرسانية من جسر قطار الرياض على طريق الملك عبدالله، مما أدى إلى إصابة قائد المركبة والأشخاص الذين كانوا برفقته بإصابات بالغة، إضافة إلى أضرار مادية.

يشار إلى أن فيديو متداولا على مواقع التواصل أظهر دماء متناثرة بكثرة في السيارة، فيما تهشم زجاج السيارة جراء سقوط القطعة الاسمنتية عليه.