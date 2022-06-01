كيف يسير القطار مستقيماً على منحنيات القضبان؟

المصدر: البيان

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تحيط طريقة عمل القطارات وسيرها على القضبان تفاصيل علمية غامضة، على الرغم من كونها العمود الفقري الأساسي للنقل والشحن لمئات السنين.

ومن أهم الأمور المجهولة في القطارات سيرها بصورة مستقيمة وبسرعة كبيرة على منحنيات القضبان.

وبحسب ما نقله موقع «مصراوي» نقلاً عن «sciworthy»، فإن فكرة القطارات والعربات التي تسير على القضبان ظهرت أول مرة في ألمانيا وفي البلاد الغنية بالفحم.

وتكونت حينها من عوارض خشبية تجرها الخيول، ثم تطورت واستبدلت العوارض الخشبية بالقضبان الحديدية والخيول بالمحركات والماتور الكهربي، وظلت تسير في اتجاه واحد مع القضبان بسرعة بسيطة.

ووُجدت صعوبة في البداية لجعل القطارات تسير على منحنيات القضبان، وذلك لاختلاف المسافات بين المسارين للقضبان، إذ أحد الخطين أطول من الثاني، ولا يمكن لعجلات القطار أن تسبق واحدة الأخرى، خاصة أن عجلات القطار دائرية الشكل.

وتم حل المسافات بين المسارين الداخلي والخارجي في الواقع باستخدام عجلات مخروطية الشكل، لتسمح هذه العجلات المخروطية للقطار بالانزلاق جانبياً قليلاً لتعويض الاختلاف في المسافات بين المسارين.

وهكذا تظل القطارات محاطة بمحور، حيث تدور العجلات على جانبي القطار بالسرعة نفسها، وتبقى قادرة على الالتفاف حول المنحنيات، وعندما تدور القطارات حول المنحنيات والأركان يجب أن تميل.