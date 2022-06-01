توقيف إمام مسجد في المغرب يعنف حفظة القرآن

المصدر: دبي - البيان

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أثار فيديو تم تداوله في المغرب موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر منهجاً تعنيفياً من طرف «فقيه» عمد على ضرب أطفال «حفظة القرآن»، بشكل مبرح في أحد الكتاتيب القرآنية، بمنطقة باب تازة ضواحي شفشاون.

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس من إيقاف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك بعدما ظهر في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بصدد تعريض أطفال قاصرين للإيذاء العمدي داخل قاعة للتعليم العتيق، حيث أظهر فيديو مدته لا تتجاوز دقيقتين إماماً في كتاب قرآني يقوم بتأديب طلبته، باستعمال عصا طويلة، حيث يقوم بضربهم على أرجلهم، وذلك بالاستعانة بشخص آخر يحملهم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح اليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت شريط فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه إمام مسجد بمنطقة باب تازة وهو يستخدم العنف في حق قاصرين يتابعون دروساً في التعليم العتيق. وأضاف المصدر ذاته، أن المعني بالأمر سيتم تسليمه لمصالح الدرك الملكي المختصة ترابياً، وذلك تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وانتقد ناشطون هذا الفعل وقالوا: «لقد نبهنا مراراً على خطأ استمرار ضرب الأطفال في بعض الكتاتيب، خصوصاً في ظل منع الضرب في كل المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة وفي المؤسسات الرياضية والترفيهية، فإصرار بعض المدرسين على استعمال الضرب في تعليم القرآن قد تكون له آثار نفسية خطيرة جداً على الطفل وعلى علاقته بالقرآن خصوصاً والتدين عموماً».

وعلقت حنان ح. بدورها: «يا رب السلامة هادو ما في قلبهم لا رحمة ولا شفقة، هذا الإمام من الضروري محاسبته».

من جهة ثانية، قالت ناشطة في حزب الاشتراكي الموحد في المغرب، إن المشاهد في الفيديو مقززة ومحزنة، وعلى الدولة أن تتدخل لمنع تكرارها لأنها تنتهك حقوق الطفولة وتؤدي إلى إنتاج جيل مهزوز ومعقد نفسياً.