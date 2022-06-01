تسريحة شعر أسد تشبه عارضة أزياء شقراء تثير الإعجاب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثارت تسريحة شعر متميزة لأسد حيث سار شبيهاً بعارضة أزياء شقراء إعجاب زوار حديقة حيوان قوانغتشو في الصين.

وتسبب الطقس الحار والرطب في جنوب غرب الصين في تغير تسريحة شعر "هانغ هانغ"، الذي لاقت صوره رواجاً كبيراً مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع زوار الحديقة للتهافت عليها فقط لالتقاط الصور له.

واشتكى بعض الزوار من أن الموظفين أفسدوا مظهر الأسد وأصبح غريباً، لكن القائمين على الرعاية بالحديقة أصروا على أن مظهر الأسد كان بسبب الرطوبة وفق رسيا اليوم.

وقال متحدث باسم حديقة الحيوان: "تصفيفة الشعر كانت سحر الطبيعة البحتة، لن نجرؤ على قص شعر الأسد. لقد بدا وكأنه عارضة أزياء شقراء بسبب الرطوبة العالية في قوانغتشو".

وأضاف: "إنه أجمل فتى هنا الآن، وسيأتي المزيد من الناس لرؤيته".