الأرصاد السعودية تحدد 6 مصادر للغبار والأتربة التي تؤثر على المملكة

المصدر: البيان

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كشف المركز الوطني للأرصاد السعودي عن مصادر الغبار والأتربة التي تسيطر على الأجواء في المملكة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المملكة تتأثر بأتربة مثارة وعواصف ترابية من مصادر داخلية وخارجية خلال فصول السنة وخاصة فصل الربيع.

وأشار المركز إلى أن المصادر المحلية هي: صحراء الربع الخالي، صحراء الدهناء وصحراء النفوذ (امتداد الصحراء السورية).

أما المصادر الخارجية فهي: صحراء العراق، الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا وصحراء شرق أفريقيا.