أول مقهى للكلاب في دبي

المصدر: (دبي ــ البيان)

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افتتح في دبي أول مقهى للكلاب وأطلق عليه «هابي بارك داي» (Happy Bark Day)، حيث تتمتع الكلاب في المقهى بمستوى رفيع من الضيافة والخدمة، إذ يقدم لها الأطعمة المختلفة والشراب والحلوى و الكعكة المعدة خصيصاً لترضي أذواقها.

ويقوم العاملون على تقديم الطعام في المقهى بمهامهم على أفضل صورة، إذ يقوم أحدهم بالترحيب بالضيوف عند مدخل المقهى، وذلك سعياً منه لتقديم خدمة عالية المستوى ترضي زبائنه من الكلاب بمختلف أعمارها وأنواعها.

ويشارك مقهى «هابي بارك داي» ضيوفه مختلف مناسباتها السعيدة، ويحتفل معها أيضاً، فقد احتفلت الكلبة «بلانكا»، أخيراً، بعيد ميلادها، أول من أمس، وقد شاركها جميع أصدقائها من الكلاب في الاحتفال، وقد شاركها في هذا الحفل الذي أقيم في «هابي بارك داي» جميع العاملين هناك، إذ فرحوا ولعبوا خلال الاحتفالية.

يعتبر «هابي بارك داي»، أحد «المقاهي» القليلة في المنطقة التي تقدم خدمات حصرية للكلاب، مع قائمة مليئة بالوجبات الصحية صممتها المؤسسة كينسوك كو.