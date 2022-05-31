شهادة ماسك في قضية جوني ديب وامبر هيرد تفجر مفاجأة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أثار فيديو متداول عن إدلاء إيلون ماسك بشهادته في محاكمة جوني ديب وامبر هيرد، والذي أكد أنه ارتبط بالفنانة أمبر هيرد بعد انفصالها عن زوجها، معرباً عن سعادته البالغة لذلك، مشيراً إلى أنها كانت تنفق أمواله للتبرع للجمعيات الخيرية، مؤكداً مساندته لامبر في مشاكلها الزوجية.

وكشف«إيلون» سبب شرائه موقع «تويتر» قبل انفصاله عن أمبر هيرد، قائلا:«لقد انفصلت عني، واشتريت «تويتر» ليس لأسباب سياسية، ولكن لأجل أمبر.

وكانت تغريدة لـ«إيلون ماسك» كشفت تمنياته انتهاء القضية للطرفين على خير.

وسبق أن أكد محامي أمبر هيرد خلال المحاكمة أن الإساءات التي تعرضت لها امبر من جوني ديب خلال زواجهما كانت بسبب إيلون ماسك. والذي قيل أنها كان على علاقة حب قصيرة مع أمبر هيرد، أما جوني ديب فاكتفى بالابتسام في المحكمة موحياً أنه لا يتفق مع ما ذكر، وسط توارد أنباء عن دعم «ماسك» لـ«هيرد» مادياً ضد طليقها.

الا أن مصادر آخرى أكدت أن الفيديو مفبرك وليس صحيحاً في ظل رفض ماسك سابقاً الادلاء بشهاداته.