مياه شواطئ البحر الأحمر تتحول إلى لون الدم.. ما السبب؟

المصدر: البيان

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كشف محميات البحر الأحمر، سر تحول لون مياه البحر الأحمر إلى اللون الأحمر المشابه للون الدماء، على بعض شواطئ مدينة الغردقة شمال محافظة البحر الأحمر.

وقال الدكتور أحمد غلاب مدير محميات الجزر الشمالية بمحافظة البحر الأحمر، إن السبب في اللون الأحمر التي ظهر على بعض شواطئ مدينة الغردقة، يرجع الى عملية التكاثر الجنسي البيولجي، التي تقوم بها الشعاب المرجانية كل عام في من هذا الوقت، تحت سطح البحر.

وأوضح غلاب، أن الشعاب، تطلق كميات كبيرة من بويضات الشعاب المرجانية مكتملة النضج، موضحاً أنها تتميز باللون الوردي، لافتاً إلى أن الظاهرة التي تم رصدها أمام عدد من شواطئ الغردقة، هي ظاهرة طبيعية تحدث كل عام، لتكاثر أنواع من الشعاب المرجانية الصلبة.

وكانت قد تلاحظ في الأيام الماضية تحول لون المياه على بعض شواطئ مدينة الغردقة إلى اللون الأحمر مما أثار جدلاً واسعًا بين رواد الشواطئ عن سبب هذه الظاهر.