مرتدية ملابسه.. شابة أردنية تموت حزناً بعد وفاة شقيقها

المصدر: البيان

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توفيت الشابة الأردنية وعد عبيدات (29 عاما) بعد عام واحد على وفاة شقيقها طبيب الأسنان خالد عبيدات، وسط حالة من الذهول بين أقاربها وصديقاتها.

ونعى أردنيون الشابة الأردنية ظهر أول أمس الأحد، ونعاها والدها وليد عبيدات، وكتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى وفاة ابنتي حبيبتي وفلذة كبدي وعد وليد خالد عبيدات التي توفاها الله ظهر هذا اليوم.

رحمها الله واسكنها فسيح جناته ونسأل الله الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك لمحزونون ابنتي غاليتي".

وبحسب شقيقها محمد فإن المرحومة وعد كانت دائما ترتدي ملابس شقيقهم الراحل الطبيب خالد. وفقاً لموقع "رؤيا".

وأوضح محمد: "إن المرحومة وعد كانت دائما تستذكر أخونا خالد، حتى إنها توفيت وهي ترتدي ملابسه".