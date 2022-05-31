الموناليزا بخير

المصدر: باريس ـ أ ف ب

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رُشقت «الموناليزا»؛ أشهر لوحة في العالم، بمتحف اللوفر في باريس، الأحد، بقالب حلوى بالكريما، من دون أن تتعرض لأي ضرر، بفضل الزجاج الواقي الذي يحميها، وفق شهادات انتشرت عبر الشبكات الاجتماعية. وقالت إدارة متحف اللوفر، أمس الاثنين، إنها لا ترغب في التعليق على الحادثة.

وبحسب صور وشهادات نشرها سائحون على تويتر وإنستغرام الأحد الماضي، فإن الحادثة وقعت في وقت مبكر من بعد الظهر. وتُظهر صور عدة الزجاج الواقي للوحة «موناليزا» ملطخاً بالكريما ويقوم بتنظيفه رجل يبدو أنه من حراس المتحف.

وأكد أحد مستخدمي تويتر أنه كان حاضراً أثناء الحادث، وأن المنفّذ كان رجلاً مقنّعاً يضع شعراً مستعاراً، ونهض من على كرسي متحرك ليضرب بيده الزجاج المضاد للرصاص، قبل أن يرشقه بقالب الحلوى. في صور أخرى، يمكن رؤية الكرسي المتحرك موضوعاً خلف الطوق الأمني الذي لا يجب على الزائرين تجاوزه عادةً. ولم تُلتقط صور أو مقاطع فيديو للحادث نفسه.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها لوحة ليوناردو دافينتشي الشهيرة لمحاولة تخريب. ففي أغسطس 2009، قُبض على زائر روسي لمتحف اللوفر بعد أن ألقى كأس شاي فارغة في اتجاه اللوحة، ثم أوضح المتحف أن الكأس انكسرت على الزجاج المصفح الذي تعرض لخدش طفيف.