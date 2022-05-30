أحمر شفاه على وجه إيلون ماسك يكشف علاقته بممثلة شهيرة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أثار وجود أحمر شفاه على وجه إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، التساؤلات عن طبيعة علاقته بأمبر هيرد، التي كانت تجلس بجواره في الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع في الصحف العالمية.

وأدلى صديق أمبر هيرد وجوني ديب بشهادته خلال المحاكمة التي حققت ملايين المشاهدات حول العالم.

وأكّد أنه رأى ماسك يدخل ويخرج من منزل الثنائي في غياب جوني ديب عن المنزل وبشكل مخفي أكثر من مرّة، ما أثار شكوكه.

وبعد انتشار شائعات عن وجود علاقة بين ماسك وأمبر، عرف حينها سبب زيارة الأخير لها عدّة مرّات وبشكل مخفي.

إضافة إلى ذلك، قدّم جوني ديب فيديو إلى المحكمة يُظهر خيانة أمبر هيرد مع إيلون ماسك قبل طلاقهما.

بدأت علاقة أمبر هيرد بإيلون ماسك للمرّة الأولى عام 2013 خلال تصوير أحد الأفلام، ولم يرتبطا وقتها وأعلنا أنهما مجرد صديقين.

وفي عام 2016، وبعد طلاق أمبر هيرد من جوني ديب، تواصل ماسك مع أمبر من جديد، وأعلنا ارتباطهما بشكل رسمي عام 2017، إلا أنهما عادا وانفصلا مجدداً، إذ أعلنا أنهما صديقان، وأن سبب الانفصال انشغال الاثنين بأعمالهما.