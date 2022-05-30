دبي تستضيف فعالية ملكة جمال الهند للسيدات

المصدر: دبي- البيان

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تستعد دبي لاستضافة الحدث المميز للسيدات لاختيار ملكة جمال الهند، الموسم الثاني من النساء المتزوجات في فندق هوليداي إن، البرشاء.

وبهذه المناسبة أقيم مؤتمر صحفي للإعلاميين، حيث حضر المؤتمر نيودهي بونميا الفائزة بموسم ملكة جمال الهند للموسم لأول، وسانا خان من أوربانز باي زارانا، والممثل الإماراتي المعروف عبدالله الجفالي.

وتقول شويتا روي مؤسس فعالية ملكة جمال الهند للسيدات وصاحبة الرؤية والابتكار لهذه الفعالية: «تهدف الفعالية لإعطاء هوية للمرأة المتزوجة التي فقدتها في مكان ما وسط المسؤوليات، ولطالما عملنا على دعم قضية تمكين المرأة، وبعد الموسم الأول الناجح من هذه السلسلة قررنا إقامة الفعالية بإمارة دبي».

وتضيف شويتا: «كان هدفي هو تمكين النساء المتزوجات، أريد أن تعيش النساء حلمهن وأن تحققن رغباتهن في السير على منصة عرض الأزياء بغض النظر عن العمر أو الوزن أو الطول، اخترنا إقامة الفعالية في الموسم الثاني في دبي. لأنني أحب دبي، هذا المكان قريب من قلبي وأريد أن يستكشف المتسابقون هذا المكان الجميل».

من جهته فال مدير العرض خيزار حسين: «المتسابقون هذا العام على دراية جيدة بالمهام والأنشطة ونتطلع لإقامة عرض ممتاز معهم جميعاً في فعالية ملكة جمال الهند للسيدات في دبي، وسيحصل المتسابقون لدينا على فرصة لاستكشاف أنفسهم من جديد في بلد جديد».

هذا ويذكر أن الحفل النهائي الكبير للحدث سيقام في مومباي يوم 3 يونيو، وستكون مغنية بوليوود المعروفة شيلبا شيتي جزءاً من لجنة التحكيم الخاصة بهم.

في الأثناء، أعربت الملكات عن امتنانهن للشركاء والجهات الراعية بما في ذلك: شركاء التصميم: أوربانز من زارانا، زرانا من سانا خان، لو مارك مؤسسة مومباي، بوشبانجالي ناندا، ماكس فاشون.