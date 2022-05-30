جريمة غامضة.. مصرع 3 أطفال أشقاء ذبحاً في مصر

المصدر: البيان

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كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل بلاغ عن جريمة ذبح 3 أطفال بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت الوزارة تفاصيل البلاغ الذي تلقَّته الأجهزة الأمنية من أحد المستشفيات بدائرة مركز شرطة منية النصر، بوصول إحدى السيدات مصابة بجروح متفرقة نتيجة إلقائها بنفسها أمام جرار زراعي أثناء سيره بأحد الطرق الفرعية بالمنطقة محل سكنها، ولا يمكن استجوابها.

وقالت الوزارة، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم»: «بالفحص تبين أن المذكورة مقيمة بدائرة المركز، وبالانتقال لمحل إقامتها عثر بإحدى غرف منزلها على (أطفالها سن 5 سنوات- 10 سنوات- 3 أشهر) متوفين، وبكل منهم آثار جروح وبجوارهم آلة حادة بها آثار دماء».

وأضافت: «كما عثر على ورقة مدونة بخط اليد موجهة إلى زوجها الذي يعمل بالخارج تفيد باعترافها بارتكاب الواقعة، بما يدلل على اهتزازها النفسي، وجارٍ استكمال الفحص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

كان أهالي قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، قد عثروا، اليوم، على جثامين 3 أطفال مذبوحين داخل منزلهم بالقرية، بينما حاولت أمهم إنهاء حياتها بإلقاء نفسها تحت عجلات جرار زراعي على الطريق المؤدى للقرية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مأمور مركز شرطة منية النصر بورود بلاغ بقيام سيدة في العقد الثالث من العمر بإلقاء نفسها أمام جرار زراعي على كوبري المدارس المؤدي لقرية ميت تمامة دائرة المركز، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة، تم نقلها لمستشفى منية النصر ولسوء حالتها تم تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة تدعى «حنان. م.أ» 30 سنة خريجة كلية تربية قسم لغة عربية، متزوجة من «محمد.أ.م»، 33 سنة، مدرس ويعمل بالسعودية، مقيمان بمنطقة المكبس بقرية ميت تمامة.

وأكد الأطباء أنها مصابة بجرح قطعي بالرقبة 10 سم ولا يمكن استجوابها، وأثناء فحص بلاغ الانتحار ورد بلاغ لمركز شرطة منية النصر بالعثور على جثث 3 أطفال مذبوحين داخل شقتهما، بانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أن الأطفال هم أحمد 10 سنوات، وأنس 5 سنوات، وسمية 3 شهور.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن جثث الأطفال الثلاثة بها جروح ذبحية بالرقبة من الأذن للأذن، وأن الجثث موجودة على الأرض بين سريرين بغرفة النوم، وكانت المفاجأة أن الأطفال هم أولاد السيدة التي حاولت الانتحار على الكوبري ووجود غموض حول الواقعتين.

وأكدت جدة الأطفال من الأب أنها طرقت على باب شقة زوجة ابنها كثيراً، لكن لم تتلق رداً، وعندما دخلت عثرت على جثث الأطفال ولم تجد الأم.

وأكدت أن ابنها خارج البلاد، وكان في زيارة قبل رمضان، وكانت علاقته بزوجته وأبنائه طيبة، وأن الزوجة علاقتها بالجميع طيبة.

وحُرِّر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق، وتم نقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين، وبيان أسباب الوفاة، وتكليف المباحث بإجراء التحريات وكشف غموض الحادث.